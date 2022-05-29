ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало работу установок "Малка" на Украине

12:01
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Для определения целей используются беспилотники "Орлан"

Для ударов по военным объектам ВСУ Вооружённые силы России используют самоходные артиллерийские установки "Малка". Кадры работы одной из самых мощных пушек в мире опубликовало Министерство обороны. Боевые расчёты уничтожили позиции противника, расположенные в лесном массиве.
В России пообещали ответить на поставки американских РСЗО на Украину

Для разведки и наведения используют современные беспилотники "Орлан". Успешно выполняет задачи армейская авиация. Экипажи вертолётов К-52 нанесли удары по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, силы ДНР и ЛНР продолжают наступление. Ожесточённые бои идут за Северодонецк и Лисичанск. Националисты оборудуют позиции и размещают тяжёлое вооружение в школах, детских садах и жилых домах. В Минобороны предупредили о готовящейся провокации с применением опасных химических веществ в Сумах. Её планируют широко осветить в западных СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Самоходная артиллерийская установока "Малка"
Самоходная артиллерийская установока "Малка"
Работа артиллерии ВС России
Работа артиллерии ВС России
Работа артиллерии ВС России
Работа артиллерии ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.