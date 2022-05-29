Минобороны показало работу установок "Малка" на Украине

Для определения целей используются беспилотники "Орлан"

Для ударов по военным объектам ВСУ Вооружённые силы России используют самоходные артиллерийские установки "Малка". Кадры работы одной из самых мощных пушек в мире опубликовало Министерство обороны. Боевые расчёты уничтожили позиции противника, расположенные в лесном массиве.

Для разведки и наведения используют современные беспилотники "Орлан". Успешно выполняет задачи армейская авиация. Экипажи вертолётов К-52 нанесли удары по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, силы ДНР и ЛНР продолжают наступление. Ожесточённые бои идут за Северодонецк и Лисичанск. Националисты оборудуют позиции и размещают тяжёлое вооружение в школах, детских садах и жилых домах. В Минобороны предупредили о готовящейся провокации с применением опасных химических веществ в Сумах. Её планируют широко осветить в западных СМИ.

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