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Российским военным вручили награды за взятие Красного Лимана

12:23
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Город перешёл под контроль союзных сил 27 мая

Бойцы спецназа, танкисты, мотострелки... На передовой вручили государственные и ведомственные награды российским военным за освобождение Красного Лимана. Город перешёл под контроль союзных сил в пятницу.

Вручая ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и медали "За боевые отличия", командующий войсками Центрального округа Александр Лапин подчеркнул: страна гордится своими героями.

"Вы являетесь примером для подрастающего поколения. С вас будут брать пример, идти по вашим следам и по вашим стопам. Берегите себя и своих подчинённых", - сказал он.

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