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На Западе зреет раскол по вопросу поставок оружия на Украину

13:20
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Не все страны хотят рисковать своей безопасностью

Евросоюз близится к пределу своих возможностей относительно санкций против России. Всё больше стран соглашаются оплачивать газ в рублях, а эмбарго нефти по трубопроводу "Дружба" предложено отложить. Раскол среди западных политиков и в вопросе поставок вооружений на Украину.
В Германии раскрыли секретное решение НАТО по Украине

Шестой пакет санкций, который готовят в ЕС, хоть и предусматривает возможность отказа от российской нефти, однако поддержать его готовы далеко не все. Еврокомиссия предлагает отсрочить нефтяное эмбарго России по трубопроводу "Дружба". Тем не менее, договариваться придётся. Завтра в Брюсселе стартует двухдневный саммит, на котором будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.

Отсутствие единой позиции заметно и на уровне высших контактов. Накануне состоялся полуторачасовой телефонный разговор Владимира Путина с немецким канцлером и президентом Франции.  В то же самое время британский премьер Борис Джонсон успокаивал Зеленского обещаниями подержать украинскую экономику и возобновить экспорт зерна, а украинский лидер продолжает клянчить вооружения. Но и здесь тоже не всё очевидно. Германия за последние девять недель свела к минимуму поставки Киеву, сообщает "ТВ Центр".

По данным германских СМИ, среди стран НАТО существует неофициальная договорённость - воздерживаться от отправки в зону конфликта БМП, танков западного производства и боевых самолётов. США тоже уверяют, что не будут поставлять на Украину дальнобойные вооружения, чтобы не втянуть блок в открытое военное противостояние с Москвой. Но в Вашингтоне слова слишком часто расходятся с делом. Так что миролюбивый популизм американских политиков, скорее - возможность заработать очки в глазах избирателей.

Русофобские настроения продолжают раскручивать и в самой Европе. Латвийские полицейские накануне задержали в парке Победы двух девушек, которые выступили против сноса памятника Освободителям.   На этом фоне выходка украинских молодчиков в Вене смотрится по меньшей мере возмутительно. Мужчины вполне себе призывного возраста до потери сознания избили австрийских таксисов у роскошного отеля. Не поделили место для стоянки. Вот только выбить кулаками право считаться европейцами вряд ли удастся.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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