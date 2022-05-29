Билл Гейтс предупредил мир о новой пандемии

Она может начаться в ближайшие десятилетия

В ближайшие 20 лет на Земле с вероятностью 50% произойдёт новая пандемия. Такой прогноз сделал основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

В интервью испанской газете El Diario он предупредил человечество, что угроза будет исходить от неизвестного вируса.

"Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса. Но это может быть и что-то другое - вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил", - предположил Гейтс.

Для борьбы с пандемиями он предложил создание глобальной группы реагирования и мобилизации при эпидемиях. Для этого нужно увеличить хотя бы на 25% бюджет Всемирной организации здравоохранения.

В начале 2020 года мир охватила пандемия коронавируса. За это время заразились более 528 миллионов человек, умерли от последствий болезни более 6,2 миллиона.

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