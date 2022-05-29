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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25

13:02
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Уничтожены четыре беспилотника

Российскими средствами ПВО в небе над Днепропетровской областью Украины сбит самолёт Су-25. В других районах проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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За минувшие сутки также был уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге. Для этого были использованы высокоточные ракеты большой дальности.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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