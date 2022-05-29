Российские средства ПВО сбили украинский Су-25

Уничтожены четыре беспилотника

Российскими средствами ПВО в небе над Днепропетровской областью Украины сбит самолёт Су-25. В других районах проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

За минувшие сутки также был уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге. Для этого были использованы высокоточные ракеты большой дальности.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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