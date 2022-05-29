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Названы причины массового бегства иностранных наёмников с Украины

13:45
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Им выдали устаревшее оружие

Иностранные наёмники массово покидают Украину. О причинах разочарования "солдат удачи" пишет The Washington Post.
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Оказывается, американским наёмникам выдали на Украине плохое обмундирование и оружие. Они сообщили журналистам газеты, что постоянно несут потери. Иногда просто потому, что не знают, где находится противник.

Чтобы поскорее вернуться домой наёмники ломали своё оружие в надежде выдать это за боевые повреждения. Также бойцы воспользовались старым проверенным способом – они начали симулировать травмы и ранения.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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