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Ритейлеры назвали причину роста цен при укрепляющемся рубле

16:04
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Это связано с параллельным импортом

Российский рубль на этой неделе совершал резкие движения: и доллар, и евро сначала стремительно падали в цене, затем отыграли часть потерь. Но всё равно российская валюта за последние пару месяцев серьёзно укрепилась.

Правда, на ценах импортных товаров это, вопреки очевидной логике, не сказалось. Они не подешевели. Как, впрочем, и некоторые другие категории продукции, к валюте никак не привязанные.

Почему так и что с ценами будет дальше? Наталья Тарасова разбиралась (смотрите видео).

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