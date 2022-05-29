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Минобороны показало боевую работу Ка-52 на Украине

14:41
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Все цели поражены

Минобороны показало боевую работу экипажей ударных вертолётов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. Как сообщается, удары наносились с дистанции более пяти километров, были уничтожены два танка и опорный пункт противника.
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25

Ранее сегодня военные сообщили, что над Днепропетровской областью был сбит украинский самолёт Су-25, а других районах проведения спецоперации уничтожены четыре беспилотника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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