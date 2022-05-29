Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках газа в Сербию

Президенты пообщались по телефону

Владимир Путин и Александр Вучич условились, что Россия будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию. Президенты двух стран провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили двусторонние отношения и расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Президенты говорили и о ситуации на Украине. Также затронут комплекс проблем вокруг Косово.

Ранее Вучич назвал глупыми обвинения, звучащие на Западе в адрес России из-за спецоперации по защите Донбасса. Президент Сербии отметил, что для некоторых политиков не существует такое понятие, как мораль.

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