ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках газа в Сербию

14:11
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Президенты пообщались по телефону

Владимир Путин и Александр Вучич условились, что Россия будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию. Президенты двух стран провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили двусторонние отношения и расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Президенты говорили и о ситуации на Украине. Также затронут комплекс проблем вокруг Косово.

Ранее Вучич назвал глупыми обвинения, звучащие на Западе в адрес России из-за спецоперации по защите Донбасса. Президент Сербии отметил, что для некоторых политиков не существует такое понятие, как мораль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Александар Вучич
Владимир Путин и Александар Вучич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.