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Собянин рассказал о реконструкции пригородных вокзалов

15:30
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Скоро откроются новые станции

До конца года в столичном регионе появятся около десяти новых и реконструированных пригородных вокзалов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что проект Московских центральных диаметров остаётся для властей одним из приоритетных. Он был запущен два с половиной года назад.

За это время открыты 26 станций, среди которых есть абсолютно новые пригородные вокзалы, например, "Славянский бульвар", "Щукинская", "Аминьевская" и "Ховрино".

С начала этого года проведена реконструкция станции "Толстопальцево", а всего до конца года появится десять новых и реконструированных вокзалов, пообещал Собянин.

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