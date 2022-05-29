Собянин пригласил москвичей в Гольяновский парк на "Рыбную неделю"

Фестиваль в самом разгаре

Сергей Собянин пригласил москвичей в Гольяновский парк принять участие в фестивале "Рыбная неделя".

"Тут находится площадка "Московских сезонов", которая стала популярным местом у жителей района. Сейчас здесь, как и во всём городе, идет фестиваль "Рыбная неделя". Приходите с друзьями и семьей", - написал мэр города у себя в Telegram-канале.

С 27 мая по 5 июня в Москве проходит фестиваль "Рыбная неделя". Гости смогут принять участие в мастер-классах, дегустациях и приобрести различную продукцию из рыбы. В эти дни в заведениях общепита действует расширенное меню, богатое блюдами из рыбы и морепродуктов.

Различные мероприятия фестиваля проходят на 23 площадках по всему городу. Центром притяжения становятся ярмарки, где можно купить свежую, охлаждённую, вяленую рыбу или морепродукты.

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