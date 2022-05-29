ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин пригласил москвичей в Гольяновский парк на "Рыбную неделю"

16:33
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Фестиваль в самом разгаре

Сергей Собянин пригласил москвичей в Гольяновский парк принять участие в фестивале "Рыбная неделя".
Фестиваль "Рыбная неделя" стартовал в Москве

"Тут находится площадка "Московских сезонов", которая стала популярным местом у жителей района. Сейчас здесь, как и во всём городе, идет фестиваль "Рыбная неделя". Приходите с друзьями и семьей", - написал мэр города у себя в Telegram-канале.

С 27 мая по 5 июня в Москве проходит фестиваль "Рыбная неделя". Гости смогут принять участие в мастер-классах, дегустациях и приобрести различную продукцию из рыбы. В эти дни в заведениях общепита действует расширенное меню, богатое блюдами из рыбы и морепродуктов.

Различные мероприятия фестиваля проходят на 23 площадках по всему городу. Центром притяжения становятся ярмарки, где можно купить свежую, охлаждённую, вяленую рыбу или морепродукты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Гольяновский парк
Гольяновский парк
Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве
Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве
Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве
Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.