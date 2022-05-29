На следующей неделе в Москву придёт долгожданное тепло

Температура поднимется до 26 градусов

На следующей неделе москвичей ждёт долгожданное тепло. После холодного мая с частыми ночными заморозками в столичный регион придёт по-настоящему летняя погода.

По данным Гидрометцентра России, 30 мая в Москве днём будет 20-22 градуса, местами пройдёт кратковременный дождь.

Самым тёплым днём на неделе должен стать четверг. 2 июня воздух в столице прогреется до 26 градусов. Ночи на следующей неделе тоже будут тёплыми – от 13 до 15 градусов.

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