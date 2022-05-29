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Уменьшились шансы на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

17:25
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Турция заблокирует это решение

У Финляндии и Швеции остаётся немного шансов для вступления в НАТО. Если хотя бы одно государство будет против расширения блока, то новых членов в альянс не примут.
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Изначально лишь одна страна – Турция - была против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. На этой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Анкара проголосует "за" только в случае, если Хельсинки и Стокгольм не будут поддерживать Рабочую партию Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.

Судя по всему, консенсуса достичь не удалось: переговоры финской и шведской делегаций с властями Турции прошли не на ожидаемом уровне, заявил Эрдоган. По его словам, до тех пор, пока он президент, Анкара не одобрит вступление в НАТО стран, поддерживающих терроризм.

Турецкий лидер также упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они нечестны и неискренни, передаёт Reuters.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО на прошлой неделе. В Москве заявили, что ответят на новые вызовы со стороны Стокгольма и Хельсинки после их конкретных шагов.

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