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Польша продолжает накачивать Украину оружием

18:40
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Переданы 18 самоходных гаубиц

Запад продолжает накачивать Украину оружием. Сегодня польское радио сообщило о передаче Киеву 18 "Крабов" - современных самоходных гаубиц. Ранее Польша уже поставляло тяжёлое и другое вооружение Украине на сумму более 1,6 миллиарда долларов.
На Западе зреет раскол по вопросу поставок оружия на Украину

Кроме передачи гаубиц в Польше были обучены обращению с ними сто украинских солдат. По данным польских журналистов, сейчас у украинцев есть не менее 24 западных самоходных гаубиц.

В Москве не раз предупреждали, что иностранная техника и оружие автоматически становятся на территории Украины законными целями для российских военных. Примеров уничтожения западных вооружения уже достаточно. В частности, на днях был уничтожен большой склад под Одессой.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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