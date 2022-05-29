Российские военные восстановили под Харьковом разрушенный ВСУ автомобильный мост

Переправу разбомбили украинские националисты

Военнослужащие Центрального военного округа восстановили разрушенный ВСУ автомобильный мост в Харьковской области. Видео работ разместило на своей странице "ВКонтакте" Министерство обороны.

На кадрах видно, как российские военные укрепили берега, провели сварочные работы, уложили бетонные плиты и восстановили пролётные строения моста. Теперь по нему снова смогут передвигаться автомобили.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"