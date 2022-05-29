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В Херсоне опровергли данные об успешном контрнаступлении ВСУ

19:38
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Украинские войска потеряли 20 единиц техники

В Херсонской области прокомментировали данные о контроперации ВСУ возле Давыдова Брода. Как сообщил в своём Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, информация о её успешности не соответствует действительности.
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Новости о якобы успешно проведённой операции ВСУ появились в украинском сегменте интернета. В Херсоне утверждают, что никаких успехов украинские военные не добились. Они потеряли в бою около 20 единиц техники и более 200 человек личного состава.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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