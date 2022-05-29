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Московский "Спартак" впервые с 2003 года завоевал Кубок России

19:49
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Удачу принёс матч с "Динамо"

Московский "Спартак" впервые с 2003 года стал обладателем Кубка России по футболу. В матче со столичным "Динамо" спартаковцы одержали победу со счётом 2:1.

Игра проходила в "Лужниках". Голами отметились спартаковцы Александр Соболев и Квинси Промес.  У "Динамо" единственный мяч забил Арсен Захарян, сообщает РИА Новости.

"Спартак" взял свой четвёртый Кубок России в истории. В активе "Динамо" всего один трофей, завоёванный в 1995 году.

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