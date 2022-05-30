Лавров ответил на слухи о болезни Путина

Министр напомнил, что российский лидер ежедневно появляется на публике

Слухи об ухудшении здоровья президента России Владимира Путина и якобы имеющейся у него болезни не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 29 мая, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что глава государства ежедневно бывает на публике, его выступления можно прочитать или прослушать. Лавров усомнился, что "вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания".

Что касается распространителей слухов о якобы недомогании Путина вопреки "повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", Лавров заявил в эфире телеканала TF1, что оставляет это на совести авторов таких сообщений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в отношении защиты здоровья российского лидера предпринимаются соответствующие меры. В период высокой заболеваемости коронавирусом тех, с кем контактировал Путин, регулярно тестировали на COVID-19, некоторым приходилось выдерживать карантин.

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