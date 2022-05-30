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Минфин объявил о намерении России гасить госдолг по схеме оплаты газа

08:51
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Обслуживание внешнего долга будут осуществлять в обратном порядке

Россия располагает механизмом обслуживания внешних долговых обязательств, которые позволяют осуществлять выплаты в обход западной расчетной инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 29 мая, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.
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По словам главы Минфина, речь идет о схеме, аналогичной принципам оплаты поставок российского газа недружественным государствам, "только в другую сторону". Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

Такой принцип позволит наладить прямое взаимодействие внутри страны с иностранными держателями российских бумаг. Платежи будут производиться исключительно через российскую расчетную инфраструктуру – Национальный расчетный депозитарий, рассказал Силуанов.

В рамках этой схемы предполагается предоставить инвесторам право пользования средствами без ограничений, включая максимальную сумму переводов за границу, отметил министр. В настоящее время ограничение составляет 50 тысяч долларов в месяц.

Этот механизм дорабатывается, его обсудят в правительстве, а затем выйдут с соответствующим предложением к инвесторам, рассказал Силуанов "Ведомостям".

Ранее заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что попытки США запретить России расплачиваться по внешним долговым обязательствам в долларах — это "не самое плохое для нас решение". Политик подчеркнул, что Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Соответственно, такой дефолт может носить исключительно политический характер и не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны.

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