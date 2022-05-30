В России появились еще четыре города-миллионника

Всего в стране постоянно проживают около 147,2 млн человек

Список российских городов, население которых превышает 1 млн человек, пополнили Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Это следует из предварительных результатов Всероссийской переписи населения, которые обнародовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В ведомстве уточнили, что теперь в России имеется 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек.

Также к городам-миллионникам относятся Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск.

Доля городского населения в общей структуре населения России достигла 75%, в сельских населенных пунктах, соответственно, проживают 25% из 147,2 млн россиян, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Саратов занял второе место среди российских городов по площади. Это произошло благодаря тому, что в черту областного центра включили 79 окрестных сел, прежде входивших в Саратовский муниципальный район.

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