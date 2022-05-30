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Москвичам рассказали о погоде на наступившей неделе

09:37
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Последние весенние дни будут теплыми, но дождливыми

Рабочая неделя, которая началась в понедельник, 30 мая, будет в Москве и Подмосковье теплой, однако дождливой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам эксперта, в течение первых двух рабочих дней недели прогнозируется 19-22 градуса тепла, а со среды и до конца рабочей недели — до 25 градусов выше нуля.

Погода будет облачной с частыми прояснениями, однако местами ожидаются кратковременные дожди, а до вторника сохранится порывистый ветер.

Однако в целом "будет такая нормальная типичная летняя погода", цитирует Вильфанда ТАСС.

Ожидаемому потеплению в столичном регионе предшествовала холодная погода с обильными осадками. За сутки 26 мая в Москве выпало 27 миллиметров осадков — более половины месячной нормы. При этом температура воздуха составляла около 13-15 градусов выше нуля.

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