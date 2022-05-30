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В НАТО провозгласили право на расширение на восток

09:34
  • понедельник
  • 30 мая 2022

В альянсе утверждают, что такое право дают решения России

Российские власти предприняли ряд решений и действий, из-за которых фактически перестал действовать Основополагающий акт Россия — НАТО. Это сняло ограничения на расширение альянса в восточном направлении, заявил заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ.
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По утверждению представителя НАТО, Москва в упомянутом документе приняла на себя обязательства не совершать нападения на соседние государства, однако поступила иначе. Россия в Основополагающем акте обязалась проводить регулярные консультации с НАТО — однако этого "они не делают".

В результате этот Основополагающий акт не действует из-за России, поэтому у НАТО "нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге", заявил Джоанэ.

Заместитель генсека альянса также объявил о праве НАТО, в соответствии со статьей 5 Устава организации, "гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен". В этой статье говорится о праве альянса на коллективную оборону территорий государств-членов, сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщили, что среди членов НАТО "начинаются разногласия" по вопросу развертывания новых сил на территории Восточной Европы. Страны Балтии и Польша просят значительно расширить военное присутствие на своей территории и предоставить им современные вооружения и системы ПВО. При этом Италия и Франция "скептически относятся" к тому, что Россия в ближайшее время будет представлять угрозу для территории альянса.

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