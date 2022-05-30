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Минобороны показало видео работы армейской авиации и комплексов "Панцирь-С"

08:33
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Они прикрывают автомобильные и железнодорожные колонны

Минобороны показало видео работы армейской авиации и самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", которые прикрывают железнодорожные и автомобильные колонны.

Экипажи многоцелевых вертолётов МИ-8 выходят на маршруты патрулирования несколько раз в сутки. Они выполняют групповые полёты на малых и предельно малых высотах, а также отрабатывают манёвры ухода от огня противника.

С земли российские подразделения не менее надёжно прикрывает "Панцирь-С".  Расчёты этого комплекса обнаруживают цель задолго до её прибытия в зону поражения. 

"Машина предназначена для уничтожения боевых целей размером примерно с бейсбольный мяч, поэтому что квадрокоптеры, что "Байрактар" - это дня нас в принципе не проблема. Ребята, которые работают здесь, на земле, уверены  в том, что они в безопасности, что мы прикроем их с воздуха", - говорит командир расчета Никита.

"Встретили колонну, встали в противофазу и сопровождали до места прибытия её. По маршруту никаких происшествий не было" - сообщил командир экипажа вертолёта МИ-8 Афанасий.

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