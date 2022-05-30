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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:24
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Они проявили мужество и отвагу

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Мотострелковый полк под командованием майора Дмитрия Михайлова отразил несколько атак противника и разгромил крупную группировку националистов, уничтожив три БТРа, танк и множество противотанковых комплексов иностранного производства. При этом потерь в личном составе полка не было.

Сержант Балта Цыренжапов обнаружил группу украинских радикалов, которые готовили засаду около одного из населённых пунктов. Вступив в бой с превосходящими силами неприятеля, экипаж российской БМП ликвидировал 30 боевиков и три грузовых автомобиля.

Гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион майора Аделя Кильмухаметова в ходе наступления наших войск уничтожил 4 опорных пункта, две реактивных системы залпового огня и артбатарею противника, в результате чего был освобождён населённый пункт.

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