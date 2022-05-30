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Российские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

08:17
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Экзамен сдают более 650 тысячи человек

Сегодня выпускники российских школ сдают Единый государственный экзамен по русскому языку. В этом году  он пройдёт в два дня - 30 и 31 мая. Свои знания проверят более 650 тысяч учащихся.

Традиционно первыми двери экзаменационных классов открылись на Дальнем Востоке. На ЕГЭ по русскому отводится три с половиной часа. За это время надо выполнить 27 заданий.

Экзамен - один из двух обязательных для получения аттестата об окончании средней школы. По этому предмету нужно набрать не менее 24 баллов. Результаты необходимы также для поступления в любой вуз. Экзамены в этом году проходят с 26 мая по 2 июля.

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