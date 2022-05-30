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Стрельба на фестивале в США: один человек погиб

08:41
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Стрелок задержан

Очередная стрельба произошла в США. Один человек погиб, ещё семеро получили ранения после нападения злоумышленника на зрителей фестиваля под открытым небом в штате Оклахома.

Все пострадавшие, среди которых один подросток, госпитализированы. В преступлении подозревают 26-летнего Скайлера Бакнера, он явился в офис шерифа с повинной.

Мотивы его поступка пока неизвестны. По словам свидетелей, сначала произошла ссора, а потом стрельба.

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