Число жертв ливней в Бразилии превысило 80 человек

Десятки человек пропали

В Бразилии более 80 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного проливными дождями.

Стихия обрушилась на два крупных города страны на побережье Атлантического океана. Разрушены целые кварталы. Из-за оползней и угрозы затопления люди вынуждены покидать свои дома. Больше всего пострадал штат Пернамбуку, в четырнадцати муниципалитетах введено чрезвычайное положение. В Бразилии это уже четвёртое наводнение с начала года.

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