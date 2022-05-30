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Назарбаев пообещал поддержать поправки в конституцию о своем статусе

09:12
  • понедельник
  • 30 мая 2022

В Казахстане собираются убрать упоминания о первом президенте из основного закона

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, наделенный статусом елбасы ("отец нации"), заявил, что намерен проголосовать на референдуме за внесение поправок в государственную конституцию.
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Назарбаев заявил, что всячески поддерживает действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева, а также его действия по реформированию и дальнейшему развитию Казахстана. Политик заверил, что поддержит его и в этот раз, сообщается в Telegram-канале политолога Данияра Ашимбаева.

По словам Назарбаева, Токаев действует, исходя прежде всего из национальных интересов и долгосрочных перспектив. Хотя это многим не нравится, с такой позицией вынуждены считаться, отметил первый президент Казахстана.

Предлагаемые в конституцию Казахстана поправки исключают упоминание о Назарбаеве из основного закона государства. Они должны закрепить переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.

Роль президента в политической жизни Казахстана предлагается существенно урезать — например, в формировании верхней палаты парламента, а также влиянии на местные представительные и исполнительные органы.

По словам главы государства Касым-Жомарта Токаева, такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

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