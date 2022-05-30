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В России число беженцев с Украины и из Донбасса превысило 1,55 млн

10:00
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Массовый приток беженцев начался в феврале, после резкого обострения ситуации в Донбассе

Свыше 1,55 млн беженцев прибыли в Россию с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал источник в российских силовых структурах.

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Среди прибывших в Россию — более 254 тысяч детей. Большинство беженцев являются гражданами ДНР и ЛНР.

При этом 33 тысячи беженцев поселились в 568 пунктах временного размещения на территории 55 регионов России. Остальные разместились у родственников и в частном порядке, сообщает ТАСС.

27 мая сообщалось, что сумма выплат вынужденным переселенцам с Украины и из республик Донбасса, прибывшим в Россию, уже превысила 2,5 млрд рублей. Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека выплачена на общую сумму более 2,5 млрд рублей.

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