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Россияне через суд потребовали от Sony 280 млн рублей

10:20
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Истцы считают незаконным отключение от сервисов компании

Хорошевский районный суд Москвы 25 мая зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited и к московскому офису Sony в связи с ограничением доступа пользователей к системе PlayStation Store.
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Истцы, пользователи системы Sony PlayStation, отмечают, что ограничения в работе компании на российском рынке коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PS Store, с помощью которого покупают и обновляют игры для консолей.

Российское законодательство и пользовательское соглашение Sony не содержат пунктов об отказе в предоставлении услуги "в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей", отметил юрист Станислав Исаков, представляющий интересы заявителей.

По словам Исакова, односторонний отказ Sony от оказания услуг не допускается их же правилами, что грубо нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов Sony. В связи с этим истцы требуют взыскать моральный вред в размере 10 млн рублей на человека — в общей сумме это составляет 280 млн рублей, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что российские пользователи устройств Apple обратились в суд с иском о взыскании 90 млн рублей с американской компании. Основанием для иска стало нарушение прав потребителей в связи с необоснованным односторонним прекращением работы платежного сервиса Apple Pay на территории России.

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