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Картину "Мона Лиза" в Лувре измазали тортом

10:23
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Мужчина-эколог замаскировался под женщину-инвалида

Посетитель музея Лувр во Франции бросил торт в картину "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского живописца Леонардо да Винчи.
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Инцидент произошел в воскресенье, 29 мая. Молодой мужчина-эколог замаскировался под женщину-инвалида и воспользовался специальным проходом для колясочников. Подобравшись на максимально близкую дистанцию, мужчина бросил кусок торта в картину и размазал его по защитному бронестеклу.

"Все художники, думайте о Земле. Вот почему я сделал это. Подумайте о планете", - заявил активист, когда его задержали полицейские.

Сотрудники Лувра отмыли бронестекло, картина не пострадала, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Это уже не первое покушение на мировой шедевр: в 1911 году картину украл итальянский музейный работник, в 1956 ее облили кислотой и бросили камень, в 1974 "Джоконду" обрызгали из баллончика с краской, в 2009 году в полотно бросили чашку с чаем. Во всех случаях вандализма картину удалось восстановить. 

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Картина Мона Лиза в Лувре
Картину "Мона Лиза" в Лувре измазали тортом
Картину "Мона Лиза" в Лувре измазали тортом
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