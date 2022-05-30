Милонов предложил возвести триумфальные ворота в честь спецоперации на Украине

Это предложение направлено главе правительства

В России необходимо установить триумфальные ворота или иной крупномасштабный памятник в честь спецоперации по защите республик Донбасса. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Парламентарий обратился к главе федерального правительства Михаилу Мишустину с заявлением, что события, подобные спецоперации, требуют увековечивания "через язык монументальной архитектуры".

По мнению Милонова, специальная военная операция на Украине достойна возведения новых триумфальных ворот или иного крупномасштабного памятника.

Активная фаза разработки и строительства памятника, считает депутат, должна быть начата после завершения военной операции, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что 25 мая президент России Владимир Путин посетил ФКУ "Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка" Минобороны России в Москве, где пообщался с военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"