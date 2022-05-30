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Милонов предложил возвести триумфальные ворота в честь спецоперации на Украине

11:00
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Это предложение направлено главе правительства

В России необходимо установить триумфальные ворота или иной крупномасштабный памятник в честь спецоперации по защите республик Донбасса. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Названы имена новых героев спецоперации
Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса

Парламентарий обратился к главе федерального правительства Михаилу Мишустину с заявлением, что события, подобные спецоперации, требуют увековечивания "через язык монументальной архитектуры". 

По мнению Милонова, специальная военная операция на Украине достойна возведения новых триумфальных ворот или иного крупномасштабного памятника.

Активная фаза разработки и строительства памятника, считает депутат, должна быть начата после завершения военной операции, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что 25 мая президент России Владимир Путин посетил ФКУ "Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка" Минобороны России в Москве, где пообщался с военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации на Украине.

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Виталий Милонов
Виталий Милонов
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