Херсонская область начала поставлять зерно в Россию

Поставки идут через Крым

Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Чиновник уточнил, что поставки осуществляются через Крым для повышения экономического благосостояния Херсонской области.

В регионе уже ожидают новый урожай — с 20 июня начинается полноценная уборка зерновых на территории Херсонской области, цитирует Стремоусова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее отметил необоснованность обвинений в адрес России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Он указал, что сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом.

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