В визовом центре Италии устранили сбой с оплатой

Несколько дней россияне не могли подать документы на визу

Визовый центр Италии в Москве работает в обычном режиме.

Сбой, который произошел с системой оплаты консульского сбора, устранен, заявили в организации.

"Сообщаем вам, что визовый центр Италии и Банк Интеза работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

26 мая визовый центр Италии в Москве приостановил прием документов на визу у россиян из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора.

Посольство Италии в России сообщило, что сбой произошел из-за технических проблем и нехватки персонала вследствие высылки итальянских дипломатов.

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