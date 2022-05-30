В визовом центре Италии устранили сбой с оплатой

Несколько дней россияне не могли подать документы на визу
Визовый центр Италии в Москве работает в обычном режиме.
Сбой, который произошел с системой оплаты консульского сбора, устранен, заявили в организации.
"Сообщаем вам, что визовый центр Италии и Банк Интеза работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
26 мая визовый центр Италии в Москве приостановил прием документов на визу у россиян из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора.
Посольство Италии в России сообщило, что сбой произошел из-за технических проблем и нехватки персонала вследствие высылки итальянских дипломатов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: