ВСУ три часа обстреливали Горловку

Данные о разрушениях и погибших уточняются

Российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила три пункта управления ВСУ, уничтожены до 320 националистов и полсотни единиц военной техники. Ракетные войска и артиллерия ликвидировали четыре установки "Град" и склад боеприпасов в ДНР. А ударом по ангару завода "Океан" в Николаеве выведены из строя более 15 украинских танков и боевых машин пехоты.

Под ударом украинской артиллерии - Горловка. Обстрел продолжался почти три часа с пяти до восьми утра. Огонь вёлся артиллерией и миномётами. Информация и повреждениях и жертвах среди мирного населения сейчас уточняются. В Донецке отмечается увеличение ударов по городу, причём даже по центральным районам. За минувшие сутки выпущено более ста снарядов систем залпового огня град и из ствольной артиллерии европейского и американского производства калибра 155 миллиметров. Хотя совершенно очевидно - военных позиций в городе нет. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Позиции ВСУ и националистов уничтожают при помощи, в том числе боевой авиации. Перед каждым вылетом ставится задача, выдаются точные координаты цели, которую необходимо поразить. В данном случае - укрепрайон ВСУ. Работает пара ведущий-ведомый штурмовиков су-25. При подходе к цели - отстрел тепловых ловушек. Наведение, залп с максимально возможной дальности и противоракетный манёвр. Стрельба ведётся ракетами С-13 калибра 122 миллиметра, которые способны пробивать бетонные укрепления. После подтверждения поражения цели - уход на аэродром и подготовка к новому вылету.

Военные лётчики многоцелевых вертолётов МИ-8 выходят на маршруты воздушного патрулирования по несколько раз за сутки. Одна из главных задач - сопровождение перевозимых по земле грузов, железнодорожных и автомобильных колонн. Работа ведётся, как правило, на предельно малых высотах: так всё видно и больше возможности уйти от огня противника, совершить манёвр для атаки.

МИ-8 поднимаются, как правило, с полевых аэродромов, при организации которых необходима их защита. Воздух прикрывают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С". Благодаря мобильности, довольно быстро могут менять дислокацию, переезжая с одного аэродрома на другой.

В Луганской народной республике идут бои за освобождение Северодонецка. Город находится в тактическом окружении. Подразделения ВСУ и националистов скрываются в мирных кварталах. Местные жители рассказывают, что как только украинские войска оставляют какой-либо район, это означает - совсем скоро начнётся обстрел. Отходя вглубь города, боевики миномётами разрушают дома.

А в уже освобождённом Мариуполе заработал морской торговый порт. Российские военные водолазы обследовали всю акваторию. Полностью завершено разминирование. Поднят плавучий кран, подорванный украинскими войсками на входе в гавань и перекрывающий фарватер. Прибыл первый сухогруз из России, который загружают металлопрокатом, чтобы доставить его заказчику. Безопасность в порту с моря обеспечивают российские ВМС.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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