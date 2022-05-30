Лавров заявил о наплевательском отношении Запада к призывам России

Москва пыталась достучаться до Запада очень долго

Консенсус под большим вопросом. Внеочередной саммит глав ЕС, который стартует сегодня в Брюсселе, рискует не достичь одной из своих основных целей. В стане Евросоюза всё больше разногласий по поводу очередного пакета антироссийских санкций. Не все из участников готовы принести в жертву национальные экономики в угоду политике тотальной русофобии. Впрочем, поддержка киевского режима - по-прежнему одна из приоритетных задач Запада.

В Брюсселе на внеочередной саммит сегодня соберутся главы государств и правительств 27 стран Евросоюза. Главные темы встречи - ситуация на Украине и антироссийские санкции. Примечательно, что уже накануне появились сообщения, что согласовать шестой пакет ограничительных мер против нашей страны не удастся. В частности, не будет принято нефтяное эмбарго. Безрезультатные дискуссии о нем в Брюсселе идут уже почти месяц, но отрицательная позиция Венгрии и еще ряда стран неизменна.

Москва неоднократно заявляла о контрпродуктивности объявленной Западом санкционной войны. В интервью французскому телеканалу TF-1 об этом еще раз напомнил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Эти санкции, похожие на истерику, я бы даже сказал где-то на агонию, были инициированы Западом. Та скорость, с которой они были введены, и их объем показывают, что они "не за одну ночь" были сочинены. Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты. По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это закончится, санкции все равно останутся. Речь идет не об Украине. Украина - это так, "разменной монетой", речь идет о том, чтобы сдержать развитие России. Она мешает Западу утвердить однополярный мир, который Вашингтон провозгласил при покорном согласии Европы", - заявил Сергей Лавров.

Но Европа, идя на поводу у Вашингтона, по сути, намеренно стреляет себе в ногу и даже признает это. Так глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил: в случае возникновения перебоев с поставками газа из России его запасов в хранилищах будет недостаточно, чтобы без ограничений пережить предстоящую зиму. Но глобальная политика для Евросоюза, судя по всему, важнее интересов собственного населения. Галопирующая инфляция, безработица, топливный и продовольственный кризисы - ничто не останавливает Брюссель от наращивания санкционного давления и вливания огромных средств в военную поддержку Украины. Ожидается, что на саммите сегодня будет одобрено перечисление Киеву еще девяти миллиардов евро кредита, вдобавок к уже выделенным недавно двум миллиардам. Очевидно, что безопасности в Европе это не прибавит и к скорейшему урегулированию ситуации на Украине не приведет. Зато выиграют от этого мировые и, прежде всего, американские оружейные компании. Их капитализации за три месяца спецоперации выросла на 53 миллиарда долларов. И это еще явно не предел, особенно с учетом новой стратегической концепции НАТО, которую планируют принять на июньском саммите альянса Мадриде.

"В Мадриде будет принята стратегическая концепция, которая введет НАТО в XXI век с учётом всех актуальных вызовов, таких как киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии и последствия климатических изменений. Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнёром, а также внесём Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии", - заявила представитель Италии в НАТО Франческо Мария Тало

Цель одна - давить на Россию по всем фронтам. Немецкий журналист Ульрих Хайден долгое время работал в Москве, а когда приехал в Берлин, был поражен количеством антироссийской пропаганды. Прямо на вокзале репортера встречал огромный плакат в поддержку Украины с портретом Владимира Зеленского и провокационными лозунгами.

"Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России - на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!" – ужасается Хайден.

А на прогулке в Трептов парке Хайден встретил множество полицейских, которые следят, чтобы на территории мемориала не проводили митинги, не использовали российскую символику и не пели военные песни. Как это вяжется с так называемыми демократическими ценностями Запада сказать сложно. Но все худшее Украина у него переняла в полной мере. И закончилось это необходимостью спецоперации по денацификации.

"Россия долгие году призывала Запад не делать из Украины "анти-Россию", не создавать угрозы российскому государству, военной угрозы с территории Украины. Не создавать угрозы русскому языку, русскому образованию, русской культуре - Запад просто наплевательски к этому относился. Как бы, например, отнеслась Франция, если бы Бельгия запретила французский язык? Или что бы сделала Англия, если бы Ирландия запретила английский язык? Просто представьте на секундочку. Или Финляндия запретила бы шведский язык. В европейской голове такое невозможно себе представить. А в отношении русского языка всей Европе было наплевать. Поэтому наша военная операция была неизбежна. Мы пытались достучаться до Запада очень долго", - заявил Сергей Лавров.

Лавров также подчеркнул, что безусловным приоритетом для России остаётся освобождение признанных Россией ДНР и ЛНР, жители других территорий Украины должны будут сами определить своё будущее.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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