Синоптики пообещали россиянам аномальную жару, но не в Москве

В столице немного потеплеет

В столице долгожданное тепло. К среде воздух прогреется до 26 градусов, а на юге России ожидается аномальная жара и сильный ветер.

Циклон с юга Турции и Пакистана принесет жаркую погоду на Черноморское побережье, в Ростовскую и Астраханскую области. Вместе с летним теплом в южный регион придет и "опасное" солнце. Индекс ультрафиолетового излучения будет высокий. Потому тех, кто открывает пляжный сезон, синоптики предупреждают: длительное нахождение на солнце чревато. Температура выше нормы и на юге Сибири. Жаркий воздух из Индии через Казахстан проник туда ещё в начале месяца, усугубив пожароопасную обстановку. От Омска до Хакасии, Тывы, Иркутской области и Красноярского края из-за сухой и аномально жаркой погоды не прекращаются природные пожары. В ближайшую неделю картина не изменится.

Москвичей погода немного порадует. Нынешний май уже стал самым холодным в 21 веке. Арктический циклон, властвующий над центральным регионом России, сдаёт позиции. Его вытесняет поток воздуха с запада и юго-запада. В Москву приходит тепло.

"Поток поменялся на западный и поэтому у нас немножко потеплело. Пока эти и следующие сутки будут ниже нормы, потом 31 мая мы выйдем на норму. 1-2 июня ночные температуры +12-14 и дневные - 19-21", - сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

А после и до +26. Однако к выходным погода вновь вернётся в свои климатические границы - до 21 градуса. Все дни - кратковременные дожди. И, судя по прогнозу синоптиков, календарное лето придёт, не принеся с собой стабильного тепла.

Анастасия Мартынова, Сергей Смирнов, "ТВ Центр".

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