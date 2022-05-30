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Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Поехали!"

12:03
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Приближается время летнего отдыха, и в этом году многие предпочтут провести отпуск, не покидая страну. О том, чем могут удивить отдыхающих бескрайние просторы России и о других особенностях внутреннего туризма - смотрите специальный репортаж Артёма Константинова "Поехали!" сегодня в 22:35 на канале "ТВ Центр"

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