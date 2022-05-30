Крымские зоологи выходили детеныша гамадрила, от которого отказалась мать

Люся уже начала заводить друзей

Одно из популярных мест у туристов в Крыму - сафари-парк "Тайган". Его сотрудники недавно спасли детёныша гамадрила. Он родился слабым и мать отказалась от него. Но бороться за жизнь обезьяны решили зоологи. Прошел месяц и вот Люся активно развивается и даже начала заводить друзей.

Она крепко держит ложку и с аппетитом ест овсянку с фруктами. Люсе всего месяц, но пережила она уже больше чем любой другой сородич. Гамадрил родился слабым и от нее сразу же отказалась семья.

"У нее не работали ножки, у нее не работали ручки, плохо держал позвоночник, голова почти не держалась, и она решила, что проще родить здорового гамадриленыша, чем вот эту вот воспитывать, и она ударила ее сильно об стенку", - рассказывает пресс-секретарь парка львов "Тайган" Татьяна Алексагина.

Ветеринары предлагали усыпить. Но сотрудники парка выхаживают животных до тех пор, пока сохраняется хотя бы малейший шанс на выживание. Массажи, тренировки и безграничная забота спасли Люсю.

"Для того, чтобы работали ножки, я заставляю ее по решеточке, потому что там она цепляется. Даже в корзинке специальной ношу, чтобы она как на матери – они ж сидят сверху, когда мать прыгает, они вынуждены хватательный рефлекс, вынуждены цепляться хорошо. Я ей создавала то же самое, сажала в корзинку, носила в руках, делала быстрые движения, чтобы она тогда хваталась", - говорит Алексагина.

Теперь она хватается за любую возможность узнать окружающий мир. Пробует растения на вкус и знакомится с другими обитателями парка. Особенно с теми, кого тоже бросили родители. Когда чужой среди своих, друзей приходится заводить среди самых необычных особей. Например, 4-дневный олененок и примат Люся. Причем гамадрил стал для Лани настоящим защитником. Незнакомцев подпускает недоверчиво. На тех, кто не нравится, порыкивает. Люся еще немного косолапит и подволакивает заднюю лапу, но уже уверенно передвигается без посторонней помощи.

Эта молодая семья – крымская "книга джунглей" (см. видео). Рики, Тики и Тави – самое любопытное и непоседливое семейство лемуров. Даже гамадрил Люся, если и задерживает их внимание, то ненадолго.

"Очень хорошие родители, заботливо выращивают их, вот, видите, упитанные. Они приносят одного, реже двух малышей. Лемуры покладистые, у них хороший характер, и даже в Европе много экспозиций, где посетители заходят в вольеры и общаются с ними, поскольку у них очень кроткий нрав, и они не набрасываются на посетителей", - рассказывает директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.

А посетителей в этом году уже много, впереди турсезон. Так что детеныши точно не будут страдать от нехватки внимания.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Белогорск, Республика Крым.

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