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Взрыв автомобиля в центре Мелитополя квалифицировали как теракт

11:00
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Пострадали два человека

Власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт.
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Взрыв не был покушением на главу военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, уточняется в заявлении городских властей.

В результате теракта пострадали два волонтера - 28-летняя девушка и 25-летний парень, которые оказывали гуманитарную помощь. Сейчас с ними работают медики.

Взрыв в Мелитополе прогремел около 07:40 в самом центре города. Неизвестные подорвали автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из правительственных зданий.

На данный момент ведутся следственные действия, исполнителей взрыва разыскивают.

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