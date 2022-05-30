Взрыв автомобиля в центре Мелитополя квалифицировали как теракт

Пострадали два человека

Власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт.

Взрыв не был покушением на главу военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, уточняется в заявлении городских властей.

В результате теракта пострадали два волонтера - 28-летняя девушка и 25-летний парень, которые оказывали гуманитарную помощь. Сейчас с ними работают медики.

Взрыв в Мелитополе прогремел около 07:40 в самом центре города. Неизвестные подорвали автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из правительственных зданий.

На данный момент ведутся следственные действия, исполнителей взрыва разыскивают.

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