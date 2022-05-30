ВС России нанесли удар по ангару завода "Океан" в Николаеве

Уничтожены более 15 танков

Российская армия нанесла удар по ангару судостроительного завода "Океан" в Николаеве.

Заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Уничтожены более 15 украинских танков и боевых машин пехоты.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования "Юг" в Николаевской области.

В районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и украинской военной техники.

Средства ПВО РФ сбили 15 украинских беспилотников и перехватили девять снарядов РСЗО "Смерч".

Специальная военная операция России на Украине продолжается, отметили в Минобороны.

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