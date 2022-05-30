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Столтенберг призвал "готовиться к долгой войне"

11:21
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Генсек НАТО оценил продолжительность конфликта на Украине

Конфликт на Украине может продолжаться очень долго. Такое мнение в понедельник, 30 мая, высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Представитель Североатлантического альянса отметил, что "никто не может с уверенностью сказать, как долго может продолжаться эта война". Он призвал членов НАТО "поддержать право Украины на самооборону".

Столтенберг также рассказал, что в НАТО начали делиться разведывательной информацией по ситуации на Украине еще осенью 2021 года. Характер этой информации генсек альянса не раскрыл, сообщает РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса должны быть готовы к тому, что придется оказывать поддержку Украине в течение длительного времени. По словам генсека НАТО, помощь Украине — первая задача альянса, а "войны непредсказуемы, и никто не может сказать, как и когда закончится эта".

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