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На границу Курской области с Украиной направили дополнительные войска

12:03
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Меры приняты по поручению министра обороны России

На границе Курской области с Украиной усилены меры безопасности. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал глава региона Роман Старовойт.

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Как уточнил курский губернатор, по поручению министра обороны России Сергея Шойгу предприняты дополнительные меры, в наш регион уже прибыло и еще прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок и ракетных установок.

Также для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей Курской области Минобороны направило дополнительный личный военный состав, цитирует Старовойта РИА Новости.

Территория Курской области — пограничные и населенные пункты — неоднократно подвергались обстрелам с украинских позиций. В связи с этим Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел.

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