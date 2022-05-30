На границу Курской области с Украиной направили дополнительные войска

Меры приняты по поручению министра обороны России

На границе Курской области с Украиной усилены меры безопасности. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Как уточнил курский губернатор, по поручению министра обороны России Сергея Шойгу предприняты дополнительные меры, в наш регион уже прибыло и еще прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок и ракетных установок.

Также для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей Курской области Минобороны направило дополнительный личный военный состав, цитирует Старовойта РИА Новости.

Территория Курской области — пограничные и населенные пункты — неоднократно подвергались обстрелам с украинских позиций. В связи с этим Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"