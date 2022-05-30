В России госпитализирован 891 человек с коронавирусом

Выписаны 4019 пациентов
За сутки в России госпитализирован 891 больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Всего за сутки зафиксирован 3801 случай заражения. В Москве коронавирусом заболел 191 человек, из них госпитализирован 101.
Выздоровели за сутки 4019 человек. Скончались 74 заболевших.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18327837 человек. Умерли 379029 зараженных. Вылечились 17733870 заболевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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