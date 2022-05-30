Опрос показал отношение россиян к спецоперации на Украине

Исследование провел ВЦИОМ

Решение российских властей провести специальную военную операцию на Украине поддерживают 72% россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О том, что не поддерживают решение о проведении спецоперации, заявили 18% респондентов. Затруднились с ответом 10% опрошенных.

Комментируя цели спецоперации, участники исследования чаще всего называли защиту России, разоружение Украины и предотвращение размещения военных баз НАТО на ее территории (40%).

Еще 20% полагают, что цель спецоперации — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 18% назвали целью защиту населения Донбасса, 7% считают, что цель — оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

В марте в ходе опроса в ответ на вопрос о целях спецоперации опрошенные также чаще всего называли защиту России, разоружение Украины и помехи в размещении военных баз НАТО на ее территории (46%). Также были названы цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (19%), защитить население Донбасса (17%).

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