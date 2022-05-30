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Шесть жителей Донецка погибли в результате обстрела ВСУ

11:56
  • понедельник
  • 30 мая 2022

Повреждены здания школ и гимназии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку 30 мая.

В результате обстрела погибли шесть человек, повреждены здания трех учебных заведений – две школы и гимназия. Также известно о 14 пострадавших, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.

"В школе №22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжёлом состоянии. В школе №5 — один погибший. Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле улицы Динамической, и шестой - на пересечении улицы Генерала Антонова и улицы 50-летия СССР", - уточнил мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее в центре Мелитополя взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Пострадали два волонтера. Власти города квалифицировали взрыв как теракт.

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