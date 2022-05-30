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Володин рассказал, какие социальные выплаты повысятся с 1 июня

12:22
  • понедельник
  • 30 мая 2022

В Госдуме напомнили о вступающих в силу законах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об изменениях российского законодательства, вступающих в силу в июне 2022 года.

С 1 июня в России на 10% увеличат пенсии для неработающих пенсионеров, МРОТ и прожиточный минимум. Соответственно, вырастет ряд соцвыплат, в том числе для семей с детьми, написал парламентарий в своем telegram-канале. 

До 1 сентября будет продлен период выплаты пенсии по потере кормильца для россиян старше 18 лет, которые окончили школу и не поступили в средние или высшие учебные заведения.

Также вступает в силу закон "О единой системе публичной власти в России". Документ устанавливает пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Кроме того, теперь руководитель субъекта будет официально называться губернатором или главой региона.

С первого летнего месяца начнет действовать закон, который позволит лечить детей с тяжелыми заболеваниями препаратами офф-лейбл.

С 8 июня государство начнет информировать граждан о доступных мерах социальной поддержки.

Среди прочих нововведений - ужесточение оборота охотничьего оружия, усиление мер противодействия лесным пожарам, введение паспорта болельщика (Fan ID) для покупки билетов на спортивные мероприятия и увеличение количества бюджетных мест в вузах.

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