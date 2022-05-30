Бочкарёв: Тоннелепроходка между "Вавиловской" и "Академической" выполнена на треть

Сами станции готовы на 10%

Проходка перегона между строящимися станциями "Вавиловская" и "Академическая" перспективной Троицкой линии метрополитена выполнена более чем на 30%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, щиты "Марина" и "Ольга" прошли около 860 метров левого и 750 метров правого перегонных тоннелей. Всего им нужно пройти 2,5 километра. Столько же прошли щиты "Людмила" и "Светлана", которые ведут проходку к "Новаторской".

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что станции "Вавиловская" и "Академическая" готовы примерно на 10%.

"На будущей "Вавиловской" уже приступили к возведению основных конструкций платформы – на ней появились первые колонны, а на "Академической" пока продолжаются земляные работы и вынос инженерных сетей", – рассказал Кравцов.

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