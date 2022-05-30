Петр Толстой отметил большое число молодых участников праймериз "Единой России" в Москве

Это говорит о доверии

Молодежь представляет почти треть участников предварительного голосования "Единой России" (ЕР) в Москве. Об этом заявил секретарь Московского реготделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Накануне завершилось недельное предварительное голосование ЕР по отбору кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в сентябре. В нем приняли участие 4632 претендента, на партийном портале проголосовали более 158 тысяч москвичей.

"На волне текущих политических событий москвичи видят в "Единой России" ту силу, которая работает на страну, на позитив", - сказал Толстой.

Избиратели столицы помогли партии определить наиболее сильных претендентов на выборах в Советы депутатов муниципальных округов столицы. Всего в процедуре в качестве избирателей зарегистрировались 2,2 миллиона человек.

Председатель партии Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что ЕР продолжает курс на обновление, количество жалоб сократилось, а активность кандидатов и избирателей на предварительном голосовании говорит о росте интереса граждан к выборам.

Предварительное голосование прошло в дистанционном формате на электронной площадке PG.ER.RU. Окончательные результаты предварительного голосования подведут 31 мая. Победители представят партию на выборах осенью.

В Единые дни голосования, 9-11 сентября, 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах России. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в 6 законодательных собраний субъектов, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдут 15 кампаний по выборам губернаторов.

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