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Песков оценил новый способ расчета по госдолгу

13:04
  • понедельник
  • 30 мая 2022

В Минфине ранее рассказали подробности

В Кремле не видят причин, почему бы не использовать в расчетах по внешним долговым обязательствам схему, которую Москва применяет для оплаты поставок газа недружественным государствам. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля отметил, что новая схема оплаты поставок наза уже продемонстрировала "свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях". За всеми другими деталями Песков предложил обратиться в Министерство финансов России.

Песков также подчеркнул, что никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить — в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Россия будет обслуживать внешние долговые обязательства по тому же принципу, что и получает оплату за поставки газа от недружественных государств, только "в обратную сторону".

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